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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

30 metre derinlikteki kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

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30 metre derinlikteki kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
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KIRIKKALE'de 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde sürüden ayrılan koyun, 30 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen hayvanı fark eden mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye erleri hayvanı halat ile kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti. 

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