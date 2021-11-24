30 km sonra yakalanınca böyle seslendi: Avukatımı istiyorum

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Polis ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine kaçış güzergâhlarında önem alındı. Kaçan sürücü, Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı’na çıkmak üzereyken yakalandı. Yaklaşık 30 kilometre süren takibin ardından yakalanan sürücü, kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

POLİSE ‘HAYIRDIR’ DİYEREK ÇIKIŞTI

Kaçmadığını iddia eden, isminin Hacı Ahmet D. olduğu öğrenilen sürücü, polis aracına bindirilirken “Telefonumu verin, avukatımı arayacağım. Ne çarpacağım polise, vatan haini miyim, hayırdır?” dedi. Hacı Ahmet D., yanındaki iki kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.