30 kişi hayatını kaybetmişti! Emrah Apartmanı davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı’daki Emrah Apartmanında 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi H.U., statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü T.A. ve sürveyanı H.B.S. gözaltına alındı. T.A. tutuklanırken, H.U. ve H.B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yargılama sürerken H.S.B. hayatını kaybetti. Geçen celsede ise T.A. tahliye edildi.

Davanın bugün İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına tutuksuz sanıklar T.A. ve H.U. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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Mahkeme başkanı, önceki celse bilirkişiden istenen ek raporun hala mahkemeye ulaşmadığını ve bu konuda bilirkişinin bir tarih vermediğini söyledi. Duruşma savcısı, önceki celselerde mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını söyledi.

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“ETRAFTAKİ BİNALAR SAĞLAMKEN BİZİMKİ NEDEN YIKILDI?”

Emrah Apartmanı’nın enkazından kendisinin sağ olarak kurtulduğunu ancak kızı Buse Demir’in sağ olarak kurtulamadığını söyleyen anne Şaziye Demir, “Deprem Allah’tan gelen bir afet ama binalar öldürür diye bir şey var. Bizim binamız neden yıkıldı onu öğrenmek istiyoruz. Sanıklar hala dışarıda ve cezalarını bulmadılar. Etraftaki binalar sağlamken bizimki neden yıkıldı?” dedi.

Buse Demir’in babası Osman Demir ise “Binamızın 2005’teki depremde hasar gördüğü söyleniyor. Bu bina, o zaman 11-12 yıllıktı. Beden bu kadar hasar gördü onu da sorgulamak lazım. Artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

“HİÇBİR ÇOCUĞUN BU ŞEKİLDE ENKAZ ALTINDA ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM”

Depremde 10 yaşındaki kızı Elif İnan’ın hayatını kaybettiğini söyleyen anne Bahriye İnan da “Hiçbir çocuğun bu şekilde enkaz altında ölmesini istemiyorum. Sanıklar cezalarını çeksin” dedi.

“BİNA, REZONANS SONUCUNDA YIKILMIŞTIR”

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Binanın zemininde anormal yapılanmaların olduğunu iddia eden tutuksuz sanık T.A., “Zeminden dolayı üst yapıdaki bazı noktalar önem kazanmıştır. Binayla zemin arasında bir rezonans ilişkisi olmuştur. Bina, rezonans sonucunda yıkılmıştır. Bu nedenle yıkılan binalar darmadağın olurlar. Emrah Apartmanındaki parçalanmış görüntü rezonanstan ileri gelmektedir. Bunlar anlatması çok zor konulardır. Farklı yapılar, depremde farklı davranışlar gösterebilir. Bu bilimsel bir şeydir. Ben binayı yaptıktan sorma hatalı işlemler yapılmıştır. Benim bu binayla ilgili illiyet bağım kalmamıştır” diye konuştu.

Diğer tutuksuz sanık H.U. da sağlık problemleri nedeniyle ev hapsi kararının kaldırılmasını istedi.

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Mahkeme heyeti, bilirkişiden gelecek ek raporun beklenmesine ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasının reddine karar vererek duruşmayı erteledi.