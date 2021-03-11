30 kilometrelik kovalamaca! Polisi görünce kaçmaya başladı...

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evka-5 Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada, şüphelendikleri 35 PPA 76 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü O.Ü. (35), kaçmaya başladı. Bunun üzerine, O.Ü. ve polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 30 kilometre kaçan O.Ü., Bayraklı ilçesindeki Smyrna Meydanı'nda polisin önünü kesmesi sonucu yakalandı. Otomobildeki O.Ü. ile yolcu konumunda bulunan B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. O.Ü., polisin "Neden kaçtın?" sorusunu "Ehliyetim ve aracımın muayenesi olmadığı için kaçtım" şeklinde cevapladı.

OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü O.Ü.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 9 bin 518 lira, B.B.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 180 lira para cezası kesildi. O.Ü.'nün kullandığı otomobil de trafikten menedildi.