30 kediye yuva oldular

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Karla kaplı sokaklarda üşüyen, yiyecek bulmakta zorlanan kedileri görerek üzülen Madak çifti, eski koltukları ardiyeye koyup soba kurdu. Çift, sobayı yakıp kedileri besliyor.

BAŞKA KİMSELERİ YOK

Murat Madak şunları söyledi: “Bu ardiyemizi kedilere tahsis ettik. Buraya kediler için koltuk koyduk. Sobamız da yanıyor. Mamalarını alıyoruz kendi imkânlarımızla. Sokak hayvanlarına karşı herkesten bu duyarlı davranışı beklerim. Çünkü bunların bizden başka kimsesi yok. Malum kış mevsimindeyiz. Elimizden geldiğince herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Şu anda yaklaşık 30 kedi var. Aç kalan sokak hayvanları buraya geliyor. Karınlarını doyuruyorlar. Onları burada misafir ediyoruz. Bu hayvanlara burada annelik-babalık yapıyoruz.”