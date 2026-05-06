×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 122 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Uyuşturucu Kaçakçılığı
30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 122 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 11:04

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 122 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara 750 narkotik ve asayiş ekibi, 4 bin 500 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sokak satıcılarının sanal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

30 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 122 kişi tutuklandı

Operasyonlarda; 518 kilogram uyuşturucu ile 133 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi. 392 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Uyuşturucu Operasyonu#Uyuşturucu Kaçakçılığı

BAKMADAN GEÇME!