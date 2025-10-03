×
Gündem Haberleri

30 ilde FETÖ operasyonları: 91 şüpheli yakalandı, 64'ü tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 07:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 91 şüpheliyi yakaladık. 64'ü tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 91 şüpheliyi yakaladık. 64'ü tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

