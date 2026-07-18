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30 ilde DEAŞ operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Operasyon#Gözaltı
30 ilde DEAŞ operasyonu: 119 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 11:16

İçişleri Bakanlığı, "30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#DEAŞ#Operasyon#Gözaltı

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