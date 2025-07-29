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30 günlük yaÅŸam mücadelesini kaybeden polis, topraÄŸa verildi

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#DiyarbakÄ±r#Polis#Trafik KazasÄ±
30 gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybeden polis, topraÄŸa verildi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 18:26

DiyarbakÄ±râ€™da geÃ§irdiÄŸi motosiklet kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 30 gÃ¼n sonra hayatÄ±nÄ± kaybeden polis memuru Yusuf Baldede (34), memleketi KÄ±rÅŸehirâ€™de son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

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Â DiyarbakÄ±r Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrosunda gÃ¶revli 2 Ã§ocuk babasÄ± polis memuru Yusuf Baldede, iÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda motosikletiyle geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Dicle Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Baldede, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen 30 gÃ¼n sonra kurtarÄ±lamadÄ±. Baldedeâ€™nin cenazesi otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan memleketi KÄ±rÅŸehirâ€™e gÃ¶nderildi. Merkeze baÄŸlÄ± Ali Ã‡am Caminde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, Vali Murat Sefa DemiryÃ¼rek, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ErdoÄŸan Kartal, mesai arkadaÅŸlarÄ±, yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Yusuf Baldede, kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÄŸbaÅŸÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.

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30 gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybeden polis, topraÄŸa verildi

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#DiyarbakÄ±r#Polis#Trafik KazasÄ±

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