30 büyükşehirde seçim işbirliği

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AK Parti ve MHP heyetleri, yerel seçimlerde yapılacak işbirliğini görüşmek üzere dün 13’üncü kez bir araya geldi. Görüşmenin ardından MHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, sürecin 26 Ekim’de başladığını hatırlatarak, dün yapılan son toplantıyla nihayete erdiğini ifade etti. Ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, yapılacak işbirliğine ilişkin şunları söyledi:

22 İLDE AYRI ADAY

“Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, Mersin ve Manisa’da MHP büyükşehir belediye başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlarında ise AK Parti büyükşehir belediye başkanlarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 52 ilin 22’sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi nedeniyle Ahlat’ta AK Parti adayının desteklenmesi, Söğüt’te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”