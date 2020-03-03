30 bin tür tehlike altında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yaban hayatının özgün değerleri ile etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek amacıyla 20 Aralık 2013’te düzenlenen oturumunda, 3 Mart’ı ‘Dünya Yaban Hayatı Günü’ ilan etti.

HER YIL ARTIYOR

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, geçen yıl 26 bini aşkın canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya iken bu sayı, bu yıl 30 bini geçti. IUCN'nin yayımladığı ‘Kırmızı Liste’ye göre, yüzergezerlerin yüzde 41’i, kozalakların yüzde 34’ü, mercan resiflerinin yüzde 33’ü, memelilerin yüzde 25’i ve kuşların yüzde 14’ü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar arasında bulunuyor. Bunun nedenleri arasında küresel ısınma, kaçak avlanma ve doğal yaşam alanlarının giderek azalması gösteriliyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımının da doğal yaşam alanlarını yok ederek bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ettiği belirtiliyor. Suç örgütlerinin de nesli tükenmekte olan hayvanları öldürerek satması ve yasadışı evcil hayvan ticareti yapılması diğer risk unsurları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki ormanlara yerleştirdiği 2 bin 328 fotokapanla bozayı, kurt, vaşak, pars, kızıl geyik, karaca gibi hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.