30 bin km’lik bölünmüş yol hedefinde son 1000 km

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Erdoğan Beştepe’de Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantıda şunları söyledi:

HER YERE KOLAY ULAŞIM

“Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Hükümete geldiğimizde ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu sadece 6 bin 100 kilometreydi. Biz 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak, bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdık. Amacımız bu ülkenin istisnasız her yerine karayoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır.

KEYİF HALİNE GELDİ

Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ulaşımı önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ardından asırlık hayalimiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile hızlandırdık. İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kâbusu olan dağları tünellerle deldik. Geçilmez vadileri viyadüklerle birleştirdik. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde başka hiçbir etkinliğe ihtiyaç duymadan sadece yaptığımız yolları, tünelleri, viyadükleri ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek dahi tek başına bir keyif haline gelmiştir.

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OTOYOLLAR, DEMİRYOLU

Dikkat ederseniz, anlattıklarımın hepsi ulaştırmanın karayolu ayağıyla ilgilidir. Hatta karayolunun da sadece bölünmüş yolundan söz ediyoruz. Bunlara bir de otoyolu ilave etmemiz gerekiyor. Bunun hızlı demiryolu, baştan aşağı yenilediğimiz konvansiyonel hatları var. Daha bunun pek çok şehrimizde bakanlığımızca inşa edilip işletilen metroları, raylı sistemleri var. 57 ilimize yaygınlaştırdığımız havalimanları var. Sürekli büyüttüğümüz, yenilerini eklediğimiz yolcu ve kargo terminalleri var. Daha bunun açtığımız devasa ticaret limanları, konteynır limanları, yat limanları var.

200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye’ye sadece ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı 200 milyar doları buluyor. 81 vilayetimizi yatırımla, istidamla, üretimle, ihracatla buluşturduk. Sadece fiziki altyapımızı güçlendirmekle kalmadık, bu projelerimizle gönülleri ve kalpleri kavuşturduk. Ülkemizin her karışını kucaklayan bütün bu yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye her alanda artık ülkemizin tüm fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek imkâna sahiptir.”

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12 DAKİKA SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yapılan yolla ilgili şu bilgileri verdi: “Afyonkarahisar’ımız Marmara’nın, Karadeniz’in, Akdeniz’in ülkemizin batısından doğu ve güneydoğusuna uzanan tüm güzergâhlarının kavşak noktasıdır. Termalin, sanayinin, ticaretin, tarımın, turizmin şehri Afyonkarahisar’ın merkeziyle Şuhut ilçemizi buluşturan 22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını diliyorum. Bölünmüş yolumuzu tamamladığımız bölgemizdeki trafik daha konforlu, hızlı, güvenli şekilde işleyecek. Bundan sonra Afyonkarahisar-Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek. Bu proje ile vakitten 58.5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Kolaylaşan ulaşımıyla, bu güzergâhın büyüyen, gelişen, kabına sığmayan Afyonkarahisar’ımıza yeni bir nefes borusu olacağına inanıyorum.”

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HER KESİME ÇAĞRI: MİLLİ VİZYONA SAHİP ÇIKALIM

Erdoğan “Ülkemizi dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik güçlerinden biri haline getirmek için yeni bir hamleye hazırlanıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Bu altyapı üzerinde Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı, tıpkı 2023 hedefleri gibi siyasi değil, milli bir vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı bir dönemde ülkemiz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye hiç olmadığı kadar yakındır. Hiçbir istisna yapmadan 85 milyon vatandaşımın her birine diğer tüm ayrımları, farklılıkları, rekabetleri bir kenara bırakarak bu milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum.”