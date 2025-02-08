30 bin kişilik şantiye

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Her noktasında inşaatların devam ettiği, 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük şantiye alanına dönen Hatay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, depremin 2. yıl dönümünde kentteki çalışmalarla ilgili Hürriyet’e özetle şu bilgileri verdi:

160 BİN KONUT YAPILIYOR

“Konteynerkentlerde şu an 220 bin civarında vatandaşımız var. Konteynerkentlerde kiracılar da var. Hatay’da toplam yıkılan yapı 300 bin. Bunun 160 bini yeniden yapılıyor, devlet yapıyor. 153 bin hak sahibi var. Elbette ki kiracılarımızın da ev sahibi olmasını istiyoruz. Bunun da çalışmaları yapılıyor. Bu biraz zaman alacak.

HATAYLI HATAY’I TERK ETMEZ

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Deprem öncesi Hatay’ın nüfusu 1 milyon 710 bindi. Son seçimlerde nüfustan aldığımız bilgiler şu an 1 milyon 550 bin civarında. Depremden sonra ikametgahını değiştiren 1 milyon kişi var. Ama bu gidenlerin 150 bin vatandaşımızın bir kısmı memurdu, tayinle gittiler. İçerisinde doktor var, hemşire var, polis var, öğretmen var. Bir kısmı da çocuklarının eğitimi için. Hataylı şehrini terk etmiyor. Geçici ikamet olarak gidiyor, kütüğünü, nüfusunu kaldırmıyor. Hatay özel bir şehir, kadim bir şehir. Burada evi yapılan, çocukları da okulu bitirenler artık dönmeye başladı.

ŞANTİYELERDE 30 BİN KİŞİ

Hatay’daki şantiyelerde 25 ila 30 bin insan çalışıyor. Bu emeği bulabilmek, bu birikimi, bu insanları toparlayabilmek çok zor bir iş. Hatay’a girdiğinizde dünyanın en büyük şantiyesini görürsünüz. Bunlar kolay şeyler değil. Yeni bir şehir inşa ediyorsunuz. Sadece yapılan konutlar değil, sosyal, kültürel işler, spor faaliyetleri, altyapı, üstyapı, küçük sanayi siteleri, sanayi alanlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz.”