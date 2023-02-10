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30 bin depremzede Alanyaâ€™da aÄŸÄ±rlanÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#KahramanmaraÅŸ#Deprem#Tahliye
30 bin depremzede Alanyaâ€™da aÄŸÄ±rlanÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 10, 2023 07:00

KahramanmaraÅŸ merkezli 10 ilde yÄ±kÄ±ma neden olan depremlerin ardÄ±ndan Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde de seferberlik baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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Depremzedelerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Afet Koordinasyon Merkezi oluÅŸturulan ilÃ§eyeÂ gelen 30 bin kiÅŸi, oteller ile kurum binalarÄ±nda aÄŸÄ±rlanmaya baÅŸlandÄ±. Depremzedeler iÃ§in oteller, hizmet binalarÄ± ve yurtlar kademeli olarak hizmete sunulacak. Alanya KaymakamÄ± Fatih Ãœrkmezer ve Alanya Belediye BaÅŸkanÄ± Adem Murat YÃ¼cel de depremzedeleri ziyaret edip Ã§ocuklara oyuncak daÄŸÄ±ttÄ±.Â Â 

30 bin depremzede Alanyaâ€™da aÄŸÄ±rlanÄ±yor

ANTALYAâ€™DA 19 BÄ°N ODA HAZIRLANDI

Antalyaâ€™da da kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n misafirhanelerinin yanÄ± sÄ±ra otellerde 19 bin 400 oda depremzedeler iÃ§in hazÄ±r hale getirildi.Antalyaâ€™daki yardÄ±m malzemelerini Gaziantepâ€™e gÃ¶tÃ¼ren uÃ§akla kente getirilen 312 depremzede ile KahramanmaraÅŸâ€™tan karayoluyla Serikâ€™e ulaÅŸan ilk kafile, otellere ve kamu kurumlarÄ±na ait misafirhanelere yerleÅŸtirildi.Â 

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30 bin depremzede Alanyaâ€™da aÄŸÄ±rlanÄ±yor

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#KahramanmaraÅŸ#Deprem#Tahliye

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