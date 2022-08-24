30 Ağustos'u anlatan gösteri, 4 ilde seyirci ile buluşacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce 30 Ağustos zaferini anlatmak için hazırlanan 'Son Söz' projesi, 4 ilde seyirci ile buluşacak. 100 kişilik kadronun sahneleyeceği 'Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz' gösteride; düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'den başlayarak, ay yıldızlı bayrağı göğe çeken kahramanların öyküsü anlatılacak. Gösteri, ilk olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sahnelenecek. Gösteri sırasıyla Kütahya, Uşak, ve İzmir'de izleyiciyle buluşacak. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nca gerçekleşecek gösterinin ardından sanatçılar Fatih Erkoç ve Ahmet Baran, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 30 Ağustos Özel Konseri verecek.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde, Türk Tarih Kurumu'nca hazırlanan 'Milletin Azmi' belgeseli de gösterilerde seyirci ile buluşacak. Bir kısmı ilk defa kullanılan fotoğraf ve video görüntüler eşliğinde, Büyük Taarruz öncesi yapılan hazırlıkları, Türk komuta heyetinin stratejik hamlelerini ve halkın mücadeleye katkılarını gözler önüne seren belgeselde; Türk taarruzu boyunca cephede yaşanan gelişmeler 3 boyutlu haritalar üzerinden anlatılacak.

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