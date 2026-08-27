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30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#Ücretsiz Metro Seferleri#Başkentray
30 Ağustosta bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 08:43

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#Ücretsiz Metro Seferleri#Başkentray

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