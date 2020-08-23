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ANKARA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

30 Ağustos’a pandemi önlemi

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30 Ağustos’a pandemi önlemi
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İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine pandemi sebebiyle çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Valiliklere gönderilen genelge özetle şöyle: “Kutlamalar pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilecek.

Tebriklerin kabulü programı yapılmayacak, resepsiyon düzenlenmeyecek, şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske-mesafe kuralına uygun, kısa süreli olarak yapılması sağlanacak. Vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatmaları yönünde teşvik edici paylaşımlarda bulunulacak. Belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyecek.”

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