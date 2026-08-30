30 Ağustos Zaferi'nin 104. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 104 yıl önce olduğu gibi menfur planlara müsaade etmiyoruz

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Şanlı zaferin 104'üncü yılı tüm yurtta büyük bir heyecanla kutlanıyor. Başkentteki resmi kutlamalar kapsamındaki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos motivasyon kaynağımız Haberi görüntüle

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Ruhun şad olsun."

ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “104 yıl önce milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır” dedi ve özetle şunları söyledi:

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“BUGÜN, ‘Başkomutan Meydan Muharebesi’ olarak tarihe geçen ve Milli Mücadele’nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer’in 104’üncü yıldönümünü gururla idrak ediyoruz. 30 Ağustos Zaferi’yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur. Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır.

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‘MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE’

Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. ‘Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe’ Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen devlet ve millet olarak haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedî muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”