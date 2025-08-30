×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#30 Ağustos Zafer Bayramı#Anıtkabir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerini kullandı.

1 /17
Büyük Zaferin 103. yılı... Devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti
2 /17
Büyük Zaferin 103. yılı... Devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti
3 /17
Büyük Zaferin 103. yılı... Devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti
4 /17
Büyük Zaferin 103. yılı... Devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret ettiTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTarih profesörleri anlattı: İşte ‘Zafer Rotası’nın şifreleriTarih profesörleri anlattı: İşte ‘Zafer Rotası’nın şifreleriHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"DEVLETİMİZ GÜVENLİK VE HUZUR İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."

30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti

Haberin Devamı

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti

Gözden Kaçmasın1922 gizli celse zabıtlarından... İşte o Meclis işte o zafer1922 gizli celse zabıtlarından... İşte o Meclis işte o zaferHaberi görüntüle

ERDOĞAN BEŞTEPE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ediyor.

30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti

30 Ağustos Zaferinin 103. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabiri ziyaret etti

Gözden KaçmasınUlu Önder Mustafa Kemal Atatürkün ilk kez yayımlanan görüntüleriUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayımlanan görüntüleriHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#30 Ağustos Zafer Bayramı#Anıtkabir#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!