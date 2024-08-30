30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... Bu ışık hiç sönmeyecek

Haberin Devamı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıldönümünde ülkenin her yerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğrayacak.

Biz de Hürriyet okurları için verilen özel izin kapsamında “gece sessizliğinde” Anıtkabir’i ziyaret ediyoruz. Anıtkabir, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesi olan “Yurtta sulh, cihanda sulh” özdeyişinden ilham alınarak, çeşitli yabancı ülkelerden ve Türkiye’nin bazı bölgelerinden getirilen fidanlarla oluşturulan Barış Parkı içinde yükseliyor. Bugün Barış Parkı’nda 104 ayrı türden yaklaşık 48 bin 500 adet süs ağacı, ağaççık ve süs bitkisi bulunuyor.

Barış Parkı içinden geçilen Aslanlı Yol ise geniş merdivenleri ve merdivenlerin hemen başında karşılıklı olarak birbirlerine selam duran İstiklal ve Hürriyet Kuleleri’yle göz dolduruyor. Yola ismini veren 24 aslan heykeli, kuvvet ve sükûneti temsil ediyor.

Haberin Devamı

- TÖREN MEYDANI: Aslanlı Yol bittiğinde bizi heybetli Tören Meydanı karşılıyor. 15 bin kişi kapasiteli bu alanın zemini ise Anadolu’yu anlatması için 373 adet halı ve kilim desenli siyah, kırmızı, sarı ve beyaz traverten taşlarla bezenmiş bulunuyor.

- MEHMETÇİK KULESİ: Aslanlı Yol’un bitiminde sağda Mehmetçik Kulesi yer alıyor. Kulenin dış yüzeyinde yer alan kabartma ise Mehmetçiğe saygı niteliği taşıyor. Kabartmalarda cepheye gitmekte olan Mehmetçiğin evinden ayrılışı tasvir ediliyor.

- BARIŞ KULESİ: Anıtkabir’deki simge yapılardan biri de Barış Kulesi. Kulenin iç duvarında Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini dile getiren bir kabartma kompozisyonu yer alıyor. Bu kabartmada çiftçilik yapan köylüler ve yanlarında kılıcını uzatarak onları koruyan bir asker bulunuyor. Bu asker barışın sağlam ve güvenli kaynağı olan Türk ordusunu sembolize ediyor.

Anıtkabir yerleşkesinde ayrıca kadın heykel grubu, erkek heykel grubu, Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi, Zafer Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Bayrak Direği, Misak-ı Milli Kulesi, Anıtkabir Atatürk Müzesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Sanat galerisi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Mozole, Şeref Holü, Mezar odası yer alıyor.

Haberin Devamı

- HÜRRİYET KULESİ Aslanlı Yol’un sol başında bulunan Hürriyet Kulesi içindeki kabartmada; elinde kâğıt tutan melek figürü ile meleğin yanında şaha kalkmış bir at bulunuyor. Bu heykeldeki melek bağımsızlığın kutsallığını, elindeki kâğıt “Hürriyet Beyannamesi’ni sembolize ediyor. At figürü ise hürriyet ve bağımsızlığı vurguluyor.

- İSTİKLAL KULESİ İstiklal Kulesi’nin iç duvarlarında bulunan kabartmada, ayakta duran ve iki eliyle kılıç tutan bir gencin yanında bir kaya üzerine konmuş kartal figürü görülüyor. Kartal, mitolojide ve Selçuklu sanatında gücün, istiklâl ve bağımsızlığın sembolü olarak kabul ediliyor.

Haberin Devamı

- İNÖNÜ’NÜN LAHİTİ Barış ve Zafer Kuleleri arasında yanları açık sütunların oluşturduğu galerinin ortasında 25 Aralık 1973 yılında vefat eden Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün sembolik lahiti bulunuyor. İnönü’nün Mezar Odası ise alt katta.

BÜYÜK ZAFERİN 102. YILINA GÖRKEMLİ KUTLAMA

30 Ağustos Zafer Bayramı, Ankara’da coşkulu programlarla kutlanacak. İlk program, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti liderleri, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Anıtkabir’e yapacağı ziyaret ile başlayacak. Erdoğan, daha sonra Beştepe’de tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.

Haberin Devamı

- TÜRK YILDIZLARI EŞLİK EDECEK: Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Birinci Meclis’e kadar geçit töreniyle devam edecek. TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kutlamalar kapsamında Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne katılacak.

- BEŞTEPE’DE 2 BİN DAVETLİ: 30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yılının coşkusu, Beştepe’de düzenlenecek programlarla da kutlanacak. Askeri erkân, devlet erkânı ve yabancı misyon şeflerinin yer aldığı yaklaşık 2 bin davetlinin katılımının beklendiği program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun karşılama konserleriyle başlayacak.

Haberin Devamı

- KISA FİLM GÖSTERİMİ: Zafer kutlamasına özel hazırlanan kısa film gösteriminin de yer alacağı programda, yurtdışında ve yurtiçinde görev yapan Türk birliklerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini ilettiği video mesajları da izletilecek. Mesajların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap edecek.

Programın kapanışında sanatçı Ferhat Göçer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası konser verecek. Beştepe, kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 81 il meydanında da valilikler aracılığıyla düzenlenecek törenlerle de kutlanacak.

SOLOTÜRK REKORUNU TAZELEYECEK

İSTANBUL’daki 30 Ağustos kutlamaları kapsamında bugün Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK de gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Yenikapı Meydanı’nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Havada ve yerde 13 kişiden oluşan SOLOTÜRK gösteri ekibinin, dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası var. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları aynı zamanda savaş pilotu. Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, “Gösterimizi 27 dakika icra edeceğiz. Bu da dünyada gösteri anlamında tek uçak icra edilen en uzun sürelerden biri. Bu da bize ait, bunun da gurunu yaşıyoruz. 30 Ağustos’ta da bunu perçinleyeceğiz. Özel bir gösteri paketi hazırladık” dedi.