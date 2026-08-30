30 Ağustos Zafer Bayramı! Bakanlar ve siyasilerden mesajlar

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos 1922'de başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlanıyor.

Türk milletinin ağustos aylarındaki zaferler zincirine altın bir halka olarak eklenen ve ilk kez 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan tarihi gün vesilesiyle yurt genelinde ve KKTC'de görkemli törenler düzenleniyor. Bakanlardan ve siyasilerden de bu anlamlı günde önemli mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz paylaşımında, "30 Ağustos; vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Emperyalist saldırganlığa karşı mazlum milletlerin umudu olmuş bir destandır. 1071’de Malazgirt’te açılan kapının bir daha asla kapatılamayacağı, 1922’de Büyük Taarruz ile tescil edilmiştir. Bu toprakları vatan kılan ruh, istiklalimiz söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin sarsılmaz iradesinde, vatan sevgisinde ve bağımsız yaşama azminde vücut bulmuştur. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye Yüzyılı’nı aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Büyük Zaferimizin 104’üncü yılındayız. Milletimizin esareti kabul etmeyeceğinin simgesi, tarihimizin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un bir milletin esareti reddedip bağımsızlığına, vatanına ve istikbaline sahip çıktığı büyük zaferin adı olduğunu belirtti.

Kurum mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'mizin dört bir yanında dalgalanan her bayrak, 30 Ağustos'ta verilen mücadelenin ve ardından gelen zaferin hatırasını taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Büyük Taarruz’un zaferle taçlandığı bu büyük günün 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve millî mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 30 Ağustos’un bize anlattığı hakikat, aradan geçen 104 yılda hiç değişmedi, asla da değişmeyecek. Bu millet, kendi geleceği üzerindeki iradesini hiçbir güce teslim etmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî dehası ve komutasındaki şanlı ordumuzun 30 Ağustos 1922’de kazandığı Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu vatan uğruna mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin tarihe vurduğu mühür, nesilden nesile taşıdığımız büyük bir emanettir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu emaneti, köklerinden güç alan, millî ve manevi değerleriyle yetişen, öğrenen, üreten ve geleceğe yön veren evlatlarımızla yarınlara taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki zaferleri yaşatmanın yolu, o zaferlerin ruhunu anlayan ve taşıdığı emaneti geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmekten geçer. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmet ve minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olan 30 Ağustos’un ruhunu, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Şanlı tarihimizin mirasına sahip çıkarak, geleceğe güvenle bakıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Anadolu’yu bizlere ebedi yurt kılan, bağımsızlık ateşimizin asla sönmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Büyük Zafer’in 104. yıl dönümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Dün cephede destan yazan o sarsılmaz iradeden aldığımız güçle, bugün Türkiye Yüzyılı'nı aynı bağımsızlık ruhuyla inşa ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin tarihe mühürlendiği, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı müstesna bir gündür. Bu büyük zaferin mimarlarından, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadelemizin bütün kahramanlarını; vatanımız uğruna fedakârlıkların en büyüğünü gösteren aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos’un bizlere bıraktığı en kıymetli miras, bağımsızlığımıza sahip çıkma iradesidir. Bu mirası koruyarak Türkiye’mizi daha güçlü, daha müreffeh ve yarınlara daha emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak geleceğe taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yazdığı büyük zaferin adıdır. Bu büyük emaneti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eserlerle, güçlü ulaşım ağlarıyla ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle geleceğe taşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istiklâli ve istikbâli uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bu zafer, Anadolu’da yükselen millî iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla erkeğiyle topyekûn bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkânsızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehidlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz. Aynı şuur ve iradeyle geleceğe yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz.

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