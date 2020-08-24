30 Ağustos tartışması! Yasaklama yok, kısıtlama var

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken tedbirleri 81 ilin valiliğine genelgeyle bildirdi. Genelge sosyal medyaya yasaklama kararı olarak yansıdı. Bakanlık daha sonra yazılı açıklama yaparak, alınan bir yasak kararının olmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'YASAKLAMA KARARI BULUNMAMAKTA'

"19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme COVID-19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin valiliklere bildirilmesidir. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkânların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.”

CHP’LİLER TEPKİLİ

CHP’liler dün sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Dahili ve harici bedhahlar bilsinler ki, Kuvayı Milliye ruhumuzla dimdik ayaktayız!” diye yazdı.

KIVANÇ VERİCİ ZAFER

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise mesajında, “Sn. Bakan ‘30 Ağustos’ nedir bilir misin? Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük tutkusudur. Her koşulda gururla andığımız kıvanç verici bir zaferdir. Kutlamalara hiçbir yasak engel olamaz. Bu yıl da her zaman olduğu gibi 30 Ağustos zaferini coşkuyla kutlayacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de yetkilileri Atatürk düşmanlığıyla suçlarken “Son dönemde hangi toplu etkinliği yasakladınız?” diye sordu.

