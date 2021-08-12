30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar

1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan, Zafer Bayramı'nın hangi gün olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, "30 Ağustos hangi gün kutlanacak?" sorusunun yanıtı...

30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam edecek. İlk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

Zafer Bayramı’nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.

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