30/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 30/1-B Araba Cam Filmi cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır?(2020)

30/1-b cezasına tabii olanlar araçlarında abartılı ses içeren egzoz veya cam film kullanan kişilerdir. Diğer bir ifade ile trafikte diğer araçların güvenliğini tehlikeye atan aksesuar kullanımının yasak olmasıdır.

30/1-b Ceza Tutarı Kaç Liradır?

30/1-b cezası geçen yıla göre 53 TL artarak 288 TL olmuştur.

30/1-b Cezasına İndirim Yapılır mı?

Bu cezayı indirimli olarak ödemek mümkündür. İndirimli ödemenin şartı cezanın kesildiği andan itibaren 15 gün de ödeme yapılmasıdır. Ödemeyi 15 gün içerisinde yapan kişi 72 TL'lik indirim ile 216 TL ödeme imkânına sahip olabilir.

30/1-b Ceza Ödemesi Nasıl Olur?

İnternet üzerinden trafik borçları kolaylıkla ödenebilir. 30/1-b ceza borcunuzu internet üzerinden kolaylıkla sorgulayıp ödeme yapabilirsiniz. İnternet dışında anlaşma sağlanmış bankalardan, atmlerden ve mobil bankacılık ile de 30/1-b cezanızın tutarını ödeyebilirsiniz.