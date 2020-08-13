30/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 30/1-A Yanmayan Far Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır?(2020)

30/1-a trafik cezası araçta ki yeterli donanımda ışık bulundurmayanlar için uygulanan ceza maddesidir. Yanmayan veya bozuk far olarak nitelendirilebilir.

30/1-a Cezası 2020 Yılında Ne Kadardır?

30/1-a yetersiz ışık cezası geçtiğimiz yıl 108 TL iken bu yıl, yılbaşında gelen 24 TL'lik zam ile 132 TL olmuştur.

30/1-a Cezası Alan Kişiye Ne Kadar Ceza Puanı Yansır?

Bu cezadan işlem gören kişilerin ehliyetlerine 20 ceza puanı eklenir.

30/1-a Cezasında İndirim Uygulanabilir Mi? Uygulanırsa Oran Nedir?

Bu ceza maddesince kesilen cezalara indirim uygulanabilir. Fakat indirimli ödeme yapılabilmesi için erken ödeme şartı esas alınmıştır. Cezanın kesildiği günden başlayarak 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda 33 TL tutarında bir indirim yapılmış olacaktır. İndirimin oranı %25'tir.

30/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

Devletin belirlemiş olduğu bankalara veya PTT şubelerine kredi kartı ve nakit olarak ödenebilir. Borcu Dört taksite yaymak mümkündür.