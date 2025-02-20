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3 yıldır süren boşanma davası sonuçlanınca böyle kutladı: Esaretim bitti, ahdimi yerine getirdim

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#Kayseri#Boşanma#Mahkeme
3 yıldır süren boşanma davası sonuçlanınca böyle kutladı: Esaretim bitti, ahdimi yerine getirdim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 16:45

Kayseri’de 3 yıldır çekişmeli süren davanın ardından eşinden boşanan Fatih Işıktaş, ‘Esaretten kurtuldum. Mutluyum’ yazılı araçla lokma dağıttı.

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Kentte yaşayan Fatih Işıktaş, 9 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesinden boşanmak için 7'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava geçen yıl aralık ayında sonuçlandı.

3 yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sona eren Işıktaş, bugün de lokma dağıttı. Işıktaş’ın lokma dağıttığı aracın üstüne 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazısı yazıldı.

3 yıldır süren boşanma davası sonuçlanınca böyle kutladı: Esaretim bitti, ahdimi yerine getirdim

SÖZÜNÜ TUTTU

Fatih Işıktaş, "Tatlı dağıtmak istedim. Boşanma sürecim vardı. 'Kurtulursam tatlı dağıtacağım' demiştim. Esaretim bitti. Mutluyum. Ahdimi yerine getirdim" dedi. (DHA)

3 yıldır süren boşanma davası sonuçlanınca böyle kutladı: Esaretim bitti, ahdimi yerine getirdim

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#Kayseri#Boşanma#Mahkeme

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