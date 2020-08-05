3 yıldır firari olan suçluyu JASAT yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapma suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan Huriye T.'nin akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Dün adrese operasyon düzenleyen Çal Jandarma Karakolu ekipleriyle ile JASAT ekibi, Huriye T.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Huriye T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.