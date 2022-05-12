3 yılda 9 derece aldı

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Son olarak mart ayında İtalya’da online olarak gerçekleşen International Ortobello Piano Competition’da kendi yaş kategorisinde 3’üncülük ödülünü kazanan İpek, 6 yıldır Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yuriy Sayutkin ile çalışıyor.

‘KENDİNİ KEŞFETTİ’

“İpek kendi kendini keşfetti” diyerek kızının yolculuğunu anlatan anne Hacer Ceylan Kara, “İpek 6 yaşındayken ‘Piyano çalmak istiyorum’ diye geldi. Eve yakın bir yere kursa götürdük ve oradaki hocası ondaki yeteneği hemen fark etti. Ardından İpek, Akdeniz Üniversitesi’nin konservatuvar sınavlarını kazandı. İpek, son yarışmaya hafta içi her gün en az 3-4 saat, hafta sonları ise 5-6 saat arasında çalışarak hazırlandı” diye konuştu.

‘İÇİMİ DÖKÜYORUM’

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Çeşitli uluslararası yarışmalarda 3 yılda 9 derece alan İpek’e, piyano senin için ne anlam ifade ediyor diye sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi: “Benim için piyano, yalnız olduğumda yanımda olan arkadaşım gibi. Sanki sürekli güvenebileceğim birisi varmış gibi. Piyano çalarken içimi döküyorum. Mutlu bir şarkı çalıyorsam da dinleyenleri mutlu ettiğim için ben de mutlu oluyorum. Kısacası, piyano benim hayatım.”

EN İYİ ARKADAŞI PİYANOSU

İpek Kara’nın öğretmeni Doç. Dr. Yuriy Sayutkin, “İpek eğer hayatını müziğe adarsa gelecekte çok büyük bir sanatçı ve belki Fazıl Say kadar ünlü bir piyanist olabilir” ifadelerini kullandı.