3 yıl sonra darp davası

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Yeditepe Üniversitesi’nin Amerikan futbolu takımları 3 Ekim 2019 günü Maslak Ayazağa İTÜ Kampüsü Stadyumu’nda maç yaptı. Yeditepe Üniversitesi Amerikan Futbol U-19 takımının futbolcuları olan Görkem Sarp Çiçek ile Diyar Can İnce müsabakayı seyirci olarak tribünden izledi. İddiaya göre maç bitiminde Çiçek ile İnce nedeni bilinmeyen bir şekilde İTÜ Amerikan Futbol Takımı’nın yöneticisi Andaç Şahinkaya ile İTÜ Amerikan Futbol Takımı koçu ve Türkiye Ragbi Federasyonu Asbaşkanı Mansur Yılmaz’ın saldırısına uğradı. İddialara göre, Çiçek’in kafası, İnce’nin ise sırtı yumruklandı. Saldırı stadın dışında da devam etti. Buradaki arbedede Çiçek’in parmakları kırıldı.

Müvekkillerinin henüz 18 yaşını doldurmadığını şikâyet dilekçesinde belirten iki mağdurun avukatı Emir Ali Başer, “Şüphelilerin İTÜ Amerikan Futbol Takımı ile Yeditepe Amerikan Futbol Takımı arasındaki husumetten kaynaklı saldırdıklarını düşünüyoruz” dedi.

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‘BENİM DE PARMAKLARIM KIRILDI’

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Mansur Yılmaz, iki müştekinin de tribünden aşağı doğru inerek kendilerine küfrettiğini, yaşanan arbede sonrası saldırıya maruz kaldığını ve ayak parmaklarının kırıldığını belirtti. Andaç Şahinkaya ise arbede yaşandığını ve suçsuz olduğunu ifade etti.



Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Yılmaz ile Şahinkaya hakkında ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İki şüphelinin yargılanması önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.