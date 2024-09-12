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3 yıl önce vurulan avukat ve kız arkadaşı, uyuşturucu haplarla yakalandı

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#Avukat#Uyuşturucu#Tutuklama
3 yıl önce vurulan avukat ve kız arkadaşı, uyuşturucu haplarla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 11:22

KONYA'da 3 yıl önce adliye otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan avukat Abdülkadir İnci (45) ile kız arkadaşı İlknur Çiçek (34), 30 bin uyuşturucu hapla yakalandı.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 gün önce şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, yapılan aramada otomobilin bagajında açık vaziyette 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci ile kız arkadaşı İlknur Çiçek gözaltına alındı. İddiaya göre; bir eğlence mekanında birlikte alkol aldıkları sırada İnci'nin kız arkadaşına İstanbul'a gitmek için teklifte bulunduğu, bunun üzerine birlikte İstanbul'dan uyuşturucu hapları temin ettikleri öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abdülkadir İnci, emniyetteki sorgusunda ifade vermedi. Avukat İnci, sevk edildiği adliyede de uyuşturucu haplardan bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Avukat İnci, 7 Ekim 2021'de adliye otoparkında silahlı saldırıya uğramıştı. Haciz işlemleri ile ilgili uğraştığı evin sahibinin oğlu Kadir Ö.'nün arkadaşı İsmail E. tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralanmıştı.

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#Avukat#Uyuşturucu#Tutuklama

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