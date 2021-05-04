MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem Haberleri3 yıl önce 'öldü' söylentisi çıkmıştı! Yardım kolisi götürürken yaşamını yitirdi
GeriGündem 3 yıl önce 'öldü' söylentisi çıkmıştı! Yardım kolisi götürürken yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 04.05.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

3 yıl önce 'öldü' söylentisi çıkmıştı! Yardım kolisi götürürken yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 yıl önce 'öldü' söylentisi çıkmıştı! Yardım kolisi götürürken yaşamını yitirdi

Adıyaman'da yardım kolisi dağıtırken dengesini kaybederek düşen mahalle muhtarı Mahmut Göksu (59) hayatını kaybetti. Muhtar Göksu, daha önce hakkında öldü söylentileri ile sosyal medyada gündeme gelmişti.

Kentte yaklaşık 3 yıl önce hakkında sosyal medya üzerinden ölüm ilanı verilen, 7 yıldır Eskisaray Mahalle Muhtarlığı yapan 3 çocuk babası Mahmut Göksu, dün ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi götürürken dengesini kaybederek düştü. Durumu görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Göksu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

3 yıl önce öldü söylentisi çıkmıştı Yardım kolisi götürürken yaşamını yitirdi

Ölümü ile yakınlarını üzen Göksu için bugün Yeni mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Göksu, aile mezarlığına defnedildi.

3 yıl önce öldü söylentisi çıkmıştı Yardım kolisi götürürken yaşamını yitirdi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi