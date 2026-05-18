Geçirdiği operasyondan sonra hayatı kabusa döndü: 17 yaşındaki Ünzile 30 kiloya düştü

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Gümüştaş (51) ve Emine Çelgin çiftinin kızları Ünzile Naz Gümüştaş, 3 yıl önce karnındaki kitle nedeniyle Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil ameliyata alındı.

Operasyonla bağırsaklarından 6,5 kilogramlık tümör alınan Gümüştaş’ın hayatı, ameliyat sonrasında gelişen bağırsak yetmezliği ve protein emilim bozukluğu hastalığıyla hayatı kabusa döndü. Şu an hem ağızdan hem de burnuna takılı beslenme sondası (NG) ile hayata tutunmaya çalışan Gümüştaş, kronik ishal ve aşırı kilo kaybı yaşamaya başladı. Gümüştan'ın, 35 kilo vererek 30 kiloya kadar düştü.

'KIZIM NORMAL BESLENEMİYOR'

Emine Çelgin, 6 Haziran 2008 doğumlu olan ve önümüzdeki günlerde 18 yaşına basacak olan kızının şu an EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğünü belirtip, çaresizce başında beklediğini söyledi.

Hem kızının durumu hem de ekonomik imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan Çelgin, "Kızımın kronik ishal sorunu var. Bağırsak yetmezliği nedeniyle burnundaki beslenme sondasının ayda bir değişmesi gerekiyor ancak maliyeti 11 bin lira olduğu için biz 2-3 ay değiştiremediğimiz oluyor. Mama torbaları ise 3 bin lira. Kızım normal beslenemiyor, her gün protein ağırlıklı özel bir diyetle beslenmesi lazım. Hastanede yatıyoruz ve kızım şu an 30 kiloya düştü. Acilen kilo alması gerekiyor ama alamıyor. Çok kısa bir süre sonra kızım 18 yaşında olacak. Reşit olduğu zaman devletten mama desteği alamayacak. Ayda 38 bin lira mama ücreti çıkıyor. Ekonomik gücüm bu mamayı almaya yetmez. Çok acil şekilde kızımın ihtiyaçları için desteğe ihtiyacımız var. Kızımı kaybetmek istemiyorum" dedi.

'PROTEİN KAYBINDAN DOLAYI VÜCUDU ÖDEM TUTUYOR'

Ünzile Naz'ın sağlık durumuna ilişkin tıbbi bilgileri paylaşan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Miray Karakoyun ise durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı: "Hastamızda, geçirilmiş ince bağırsak tümör cerrahisi sonrası gelişen 'ince bağırsakta protein emilim bozukluğu' tanısı mevcut. 2022 yılından beri bölümümüzde takipli olan hastamızın ciddi ishalleri bulunuyor. Yüksek proteinli mama ile beslenmesi hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar devlet mamasının bir kısmını karşılıyordu ancak 18 yaş sınırına yaklaştığı için sistem gereği başka bir mamaya geçiş yaptık. Ne yazık ki bu yeni mama da hastamıza tam olarak yaramadı. Yaşıtlarına göre kilosu çok düşük olan hastamız, protein kaybından dolayı sık sık hastanede yatmak zorunda kalıyor; ayaklarında ve karnında ciddi ödemler oluşuyor."

