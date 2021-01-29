3 yenilikçi yerli aşıda faz aşaması

TÜM BARİYERLERİ KALDIRDIK

"Gerek ilk ve ortaöğretimde gerekse yükseköğretim seviyesinde gerçekleştirdiğimiz reformlarla kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen her evladımıza bu imkânı sağladık. Daha önceki dönemlerde kısır ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim sistemimiz üzerinde kurulan tüm bariyerleri kaldırdık. Faydasız ilimden Allah’a sığınırız. Bu çok önemli. Eğer ailenizden, kendinizden feragat ederek yürüttüğünüz, hayatınızı adadığınız çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman şöyle oturup ne yaptığımızı bir düşünmemiz lazım. Bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören, diğerlerine üstünlük kurmak, bunun için bir sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var.

BİZİM FARKIMIZ

Bizim medeniyetimiz işte tüm bu noktada diğerlerinden ayrılıyor. Bu medeniyetin evlatları bilime sadece ve sadece insanlık yararına üretir, teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. Onlar yeni bir teknoloji geliştirdiğinde uzak coğrafyaları antrenman sahası olarak kullanır, yeni savaşlar başlatır. Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde ise bunu o coğrafyalarda sefaletin, insanlık dışı görüntülerin önüne geçmek, hayatlarını değiştirmek için kullanırız. Bizim medeniyetimize yakışan da dünyanın Türk bilim insanlarından beklediği de işte bu duruştur. Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma hedefimizin altında yatan ana sebep de budur.

BİLİM SEFERBERLİĞİ

Sizlerin laboratuvarlarda, AR-GE merkezlerinde yaptığınız çalışmaların gün yüzüne çıkması, somutlaşması hedeflerimiz bakımından çok önemlidir. Bu çerçevede dünyanın koronavirüs salgınıyla boğuştuğu bir dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında da elde ettiği gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid 19 Türkiye platformuyla adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformdaki 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. Platformun en önemli yanı araştırmacılarımızın çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşarak birlikte geliştirme modelini dünyaya örnek olacak şekilde kullanmasıdır. Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Hocalarımızın çalışması kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir.

OYUNCU KONUMU

Ayrıca mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımızla ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular. DSÖ verilerine göre Amerika ve Çin’den sonra COVID-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alanda yaptığımız yatırımlar sadece salgın dönemiyle sınırlı değil. Kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.”

EN İYİ 100 ARAŞTIRMACI DAHA GELECEK

Erdoğan “2025 yılında Dünya Bilim Forumu’na ev sahipliği yapmaya talip olduk, hazırız” diyerek şöyle devam etti: “Türkiye’yi kendi vatandaşlarımızın yanında tüm bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı vasıtasıyla 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacı çalışmalarını Türkiye’ye taşıdı. İnşallah bu yıl içinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı daha ülkemize kazandıracağız.”

TÜBİTAK BAŞKANI: DİĞERLERİNDEN DAHA ETKİLİ BİR AŞI

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşı geliştirmek için COVID-19 platformundaki bilim insanlarının gece gündüz çalıştığını söyledi: “Bu aşılar yurtdışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek olacak. İnaktif aşı adayımız kullandığımız argüman tipinden dolayı dünyadaki diğer inaktif aşılardan daha etkili olacak şekilde geliştirilmiştir. Yeni daha gelişmiş adenoviral vektör aşımız da ikinci nesil aşı adayımızdır. Biyoteknolojik açıdan dünyadaki en yenilikçi aşı grubunda.”

ERDOĞAN’A İLK MİLLİ MİKROİŞLEMCİ ‘ÇAKIL’





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk milli mikroişlemcisi “Çakıl” ile TÜBA Türk İslam Bilim ve Kültür Mirası Projesi kapsamında 2020 yılında yayımlanan 5 eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Kitapları alan Erdoğan, “Kitap oldu mu bayılırım” ifadesini kullandı.

ANTARKTİKA TAŞI

Takdim sırasında Prof. Dr. Burcu Özsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Antarktika’dan getirdiği bir taşı hediye etti.

ÖDÜL HATIRASI

2020 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” kapsamında bu yıl 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verildi. 18 ödülün 9’unu TÜBA ve TÜBA Genç Akademi üyeleri kazandı. 2020 TÜBA Ödülleri kapsamında ise doğa bilimlerinde 5, mühendislik bilimlerinde 10, sağlık bilimlerinde 3, sosyal bilimlerde 9 olmak üzere toplam 31 bilim insanı ödüllendirildi.