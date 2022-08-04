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3 yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

#Resmi Gazete#Fakülte#Atama
3 yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazetede

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 3 yeni fakülte kuruldu. Öte yandan 1 fakülte ile 1 yüksekokul kapatıldı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Kararla birlikte; Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.

Kararın, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30’uncu maddesi gereğince verildiği belirtildi.

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#Resmi Gazete#Fakülte#Atama

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