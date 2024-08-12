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3 yavru kediyi sopayla eziyet ederek öldürdü! Kedi katili tepki gösteren vatandaşa: 'Dinle, zararını anlatacağım' dedi

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#Manisa#Kedi#Katil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 14:06

Manisa’da M.Ş. (55), oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldürdü. M.Ş.’nin eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Videoda tepki gösteren vatandaşa kedi katili M.Ş., 'Dinle, zararını anlatacağım.' dediği görülüyor. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü.

Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.’yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

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#Manisa#Kedi#Katil

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