Dicle Nehri'nde korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna

Olay, akşam saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve 15 gün önce eşinden boşandığı öğrenilen H.M., oğlu K.M.’yi gezmek için dışarı çıkardı. H.M., iddiaya göre, parkta bir süre dolaştıktan sonra oğlu K.M.’yi Dicle Nehri’ne atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden çevredekiler Dicle Nehri’ne atlayarak K.M.’yi sudan çıkardı.



İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğu Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan çalışmayla yakalanan baba H.M., gözaltına alındı.

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