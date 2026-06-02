3 yaşındaki Muhammed'in korkunç sonu! Babasının kullandığı kepçenin altında kaldı

#Siirt#Pervari#Mustafa Aydınalp
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 11:34

Siirt'in Pervari ilçesinde, babasının kullandığı kepçenin altında kalan Muhammed Aydınalp (3), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Pervari ilçesi Kilis köyünde meydana geldi. Mustafa Aydınalp, ailesiyle köy kırsalındaki bahçeye gitti. Bahçede çalışma yapan Mustafa Aydınalp'in manevra yaptığı iş makinesi, oğlu Muhammed’e çarptı. Muhammed Aydınalp iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammed Aydınalp’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammed'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

