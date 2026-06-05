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3 yaşındaki Mert'in feci ölümü! Park halindeki traktör hareket edince altında kaldı

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#Diyarbakır#Traktör#KAZA
3 yaşındaki Mertin feci ölümü Park halindeki traktör hareket edince altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 13:39

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan 3 yaşındaki Mert Kaya, hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki traktörün çevresinde oynayan Mert Kaya, traktörün aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Yakınlarının fark etmesi üzerine çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mert Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mert Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilip, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Traktör#KAZA

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