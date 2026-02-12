×
HABERLERGündem Haberleri

3 yaşındaki Melinda'nın kahreden ölümü: Ondan geriye bu görüntüler kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 11:48

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Melinda Aydemir (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda’dan geriye yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Olay, dün Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Melinda Aydemir, 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melinda Aydemir, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Melinda Aydemir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Aydemir’in cenazesinin, Ordu’da aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Melinda Aydemir’den geriye 2’nci yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

