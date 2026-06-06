3 yaşındaki kızına dehşeti yaşattı... Kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022’inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKNA OLMAYAN BABA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vaz geçmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

Haberin Devamı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDAN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.06.2026 tarihinde Ankara ili Etimesgut ilçesinde M.D. isimli şahsın küçük yaştaki kızını rehin aldığı olayda, ekiplerimiz tarafından çevre güvenliği sağlanarak şahsın teslim olması için ikna çalışmaları yürütülmüştür. Ancak şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hâle getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir” denildi.





