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3 yaşındaki kızına cinsel tacizden yargılanıyordu... Serbest kaldı

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#Kız#Çocuk#Taciz
3 yaşındaki kızına cinsel tacizden yargılanıyordu... Serbest kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

Ankara Polatlı’da 2 çocuklu Havva D., 1 yaşındaki kızıyla ilgilenirken, baba Sezer D. ise 3 yaşlarındaki kızı İ.E. ile beraber başka bir odada kalıyordu. İddiaya göre İ.E., annesinin yanına gelerek, ‘Annem canım acıyor, babam yaptı, eliyle yaptı’ dedi. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Havva D. kızının kalçasını kontrol ederken kızarıklık ve genital bölgede genişlik olduğunu gördü.

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Havva D., kızının babasıyla kaldığı odaya tablet bilgisayarını koyarak 54 dakikalık ses kaydı aldı. Ses kaydı sonrası doktora giden anne Havva D.’nin şüpheleri arttı, karakola şikâyette bulundu ve dava açtı. Sezer D. 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılınca anne Havva D. isyan etti.

‘KIZIMI ALMAK İSTİYOR’

Havva D. yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Yaklaşık 1 ay kadın sığınma evinde kızlarımla kaldım. Kızımın ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Sezer D. 3 ay tutuklu kaldı. Avukatımız delilleri tam olarak mahkemeye sunmamış, bunun sonucunda tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Avukatımızı değiştirip tekrar deliller sunduk. Dava sürüyor, Sezer D. dışarıda serbestçe geziyor. Bize bir şey yapmasından korkuyoruz. Üstüne bir de küçük kızımı almak için dava açmış.”

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#Kız#Çocuk#Taciz

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