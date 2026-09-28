3 yaşındaki Kaan'ın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak’ta meydana geldi. R.Ş., oğlu Kaan Şen’i kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Kaan Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kaan Şen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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Kayseri Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kaan Şen’in cenazesi, Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Kaan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.