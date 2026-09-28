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3 yaşındaki Kaan'ın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi

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#Kayseri#Kaan Şen#Kayseri Haberleri
3 yaşındaki Kaanın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 16:13

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken üzerine kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan Şen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak’ta meydana geldi. R.Ş., oğlu Kaan Şen’i kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı.

3 yaşındaki Kaanın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 yaşındaki Kaanın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Başından ağır yaralanan Kaan Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kaan Şen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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3 yaşındaki Kaanın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi

Kayseri Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kaan Şen’in cenazesi, Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Kaan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

3 yaşındaki Kaanın kahreden ölümü: Babasının kucağındayken üzerine kaya parçası devrildi

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#Kayseri#Kaan Şen#Kayseri Haberleri

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