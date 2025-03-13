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3 yaşındaki Elif'e AVM'de köpek saldırdı; o anlar kamerada

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#Elif Dua Alpaydın#Karşıyaka#Köpek Saldırısı
3 yaşındaki Elife AVMde köpek saldırdı; o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 21:51

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın, bir alışveriş merkezinde sahipsiz olduğu öne sürülen köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk hastaneye kaldırılıp, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Olay, 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yer alan giyim ve ev eşyası satan mağazada meydana geldi. Elif Dua Alpaydın ve annesi Esra Erdoğan, alışveriş yapmak için mağazaya girdi. Bu sırada koltukta köpek olduğunu gören Elif Dua, köpeği sevmek için yanına gitti. Elif Dua yaklaştığı an, koltukta duran köpek bir anda küçük kızın suratına hamle yaparak dudağının ısırdı ve patisi ile alnını çizdi. Anne Esra Erdoğan yaptığı hamle ile çocuğunu köpekten uzaklaştırırken, kızının yaralandığını gördü. Hastaneye götürülen Elif Dua, yapılan tedavi sonrasında taburcu edildi. Olay sonrası Elif Dua'nın anne ve babası, sahipsiz köpeği barındıran alışveriş merkezi ve mağaza hakkında şikayetçi oldu.

3 yaşındaki Elife AVMde köpek saldırdı; o anlar kamerada

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Küçük kızın yaşadığı saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, annesi ile mağazaya gelen Elif Dua’nın koltukta duran köpeğin yanına gittiği, daha sonra köpeğin bir anda çocuğa saldırdığı, yaralanan Elif Dua'yı annesinin kurtardığı anlar yer aldı.

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#Elif Dua Alpaydın#Karşıyaka#Köpek Saldırısı

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