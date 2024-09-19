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3 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti

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#Yusuf Bozkurt#Şanlıurfa#Sulama Kanalı
3 yaşındaki çocuk sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 13:37

Şanlıurfa'da, oyun oynarken sulama kanalına düşen Yusuf Bozkurt (3), boğuldu.

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Olay, sabah saatlerinde, Harran ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen kanal çevresinde oyun oynayan Yusuf Bozkurt, bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre suyun yüzeyinde sürüklenen çocuk, akıntıyla gözden kayboldu. Bozkurt’tan haber alamayan ailesi, evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı. Kanalda Yusuf Bozkurt'u hareketsiz gören aile, kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkarıp Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Yusuf Bozkurt#Şanlıurfa#Sulama Kanalı

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