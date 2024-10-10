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3 yaşındaki çocuk, sokakta oturan kişilerin üzerine düştü

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#Nazilli#Balkon#Çocuk
3 yaşındaki çocuk, sokakta oturan kişilerin üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 17:20

Aydın'ın Nazilli ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuğun balkondan düştüğü anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 135 Sokak'ta yaşayan A.T. ikinci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

Düşme sırasında bir işletme önünde oturanlara da çarpan A.T. ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından Nazilli Devlet Hastanesine götürülen A.T, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk, sokakta oturan kişilerin üzerine düştü

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI KAMERADA

Bu arada çocuğun düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çocuğun, sokakta oturan iki kişiye çarparak beton zemine düşmesi, ardından çevredekilerin A.T'ye müdahalesi yer alıyor.

3 yaşındaki çocuk, sokakta oturan kişilerin üzerine düştü

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#Nazilli#Balkon#Çocuk

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