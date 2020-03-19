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AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

3 yaşındaki çocuk ölü bulundu! Annesi tutuklandı

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3 yaşındaki çocuk ölü bulundu! Annesi tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu. Gözaltına alınan çocuğun annesi tutuklandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Şükran D. polisi arayarak, ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızı Meryem Nur İpek'i evinde sabah yatağında ölü bulduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Meryem Nur'un cesedini Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan incelemede Meryem Nur'un iç kanamadan öldüğü belirlendi.

Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Şükran D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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