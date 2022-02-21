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3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti! Kahreden anlar: İçim yanıyor kuzum

#ANTALYA#Kepez#Trafik Kazası

Antalya’da meydana gelen kazada 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen anne ise oğlunu son bir kez görebilmek için morga doğru koşarak, “Ali’m. İçim yanıyor kuzum” demesi yürekleri dağladı.

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Kaza, Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. yönetimindeki 07 AJN 754 plakalı otomobil çarptı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti Kahreden anlar: İçim yanıyor kuzum

Çarpan aracın sürücüsü olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YÜREK YAKAN ANLAR

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Cenazeyi almak için morg önüne gelen anne Fatoş Kayatepe ve baba güçlükle ayakta durdu. Oğlunu görmek için morga doğru koşan anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi. Annenin, “Ali’m. İçim yanıyor kuzum” demesi yürekleri dağladı.

3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti Kahreden anlar: İçim yanıyor kuzum

Cenaze aile üyelerinin gözyaşları arasında alınarak toprağa verilmek üzere Serik Gebiz Mahallesine götürüldü.

3 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti Kahreden anlar: İçim yanıyor kuzum

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