Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 yaşındaki çocuk, ailesinin, onlar da komşularının hayatını kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Doğanşehir#Sel
3 yaşındaki çocuk, ailesinin, onlar da komşularının hayatını kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 10:00

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sel sularının çadırlarına girdiğini fark edince anne ve babasını uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağlayan 3 yaşındaki çocuk, çadır kentin kahramanı oldu. Oğlu sayesinde komşularını da uyandırıp, yardım eden Arif Doğan (25), "Oğlum bizi uyandırmasa çadırın içinde hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'yı, bu kez sel felaketi vurdu. Doğanşehir ilçesinde sulama suyu taşıyan kanal taştı, depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı. Birçok çadır zarar görürken, depremzedeler de son anda kurtuldu.

Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte kalan Songül Doğan (22) ve Arif Doğan çiftinin çocukları da sel sularının çadıra girdiğini fark edince anne- babasını uyandırdı.

Oğlu sayesinde uyanıp, eşi ile çadırdan çıkan Arif Doğan, ailesini güvenli yere bıraktıktan sonra diğer depremzedelerin yardımına koştu. Doğan, çadırlarda kalan depremzedeleri uyandırıp, dışarı çıkmalarını sağladı.

3 yaşındaki çocuk, ailesinin, onlar da komşularının hayatını kurtardı

Haberin Devamı

"ÖNCE DEPREM ŞİMDİ DE SEL BİZİ VURDU"

Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadır kentte yaklaşık 100 kişi olduğunu belirten Arif Doğan, "Uyuduğumuz sırada oğlum yanımıza gelip, çadıra su girdiğini söyledi. Bir anlam veremedim. Yataktan kalkıp, baktığımda çadırın içi su ile doluyordu. Hemen eşimi ve çocuğumu güvenli bir yere bırakıp, çadırda kalan diğer kişileri uyandırmaya çalıştım. Büyük bir panik yaşanmaya başlandı. Herkes çadırdan çıkarak güvenlik yere gitmeye çalıştı. sel suları çekilince çadırlarımız çamurun içinde kaldı. Eşyalarımız zarar gördü. Ne yapacağız, bilemiyorum. Önce deprem şimdi de sel bizi vurdu. Oğlum bizi uyandırmasa çadırın içinde hem biz hem de komşularımız ölüp gidecektik çünkü suda elektrik akımı da vardı" dedi.

Gözden KaçmasınDeprem bölgesinde yeni bir sel riski var mı Prof. Dr. Orhan Şen açıkladıDeprem bölgesinde yeni bir sel riski var mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Doğanşehir#Sel

BAKMADAN GEÇME!

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig
Robotlar işimizi elimizden mi alacak Hangi meslekler risk altında Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz

Robotlar işimizi elimizden mi alacak? Hangi meslekler risk altında? 'Ya sınırları zorlayacak ya da üretme becerimizi kaybedeceğiz'

#Yapay Zeka
Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi