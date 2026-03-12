×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karabağlar#Gözaltı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 17:44

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki oğlunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sanal medyada paylaşan B.K. (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi. 3 yaşındaki erkek çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekipleri tarafından dün, Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasın13 yaşındaki Zehra, 10 gündür kayıptı Babası öldürüp gömmüş13 yaşındaki Zehra, 10 gündür kayıptı! Babası öldürüp gömmüşHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKasap çiftinin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktıKasap çiftinin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Karabağlar#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!