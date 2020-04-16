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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi

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3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi
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GAZİANTEP'te, evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin telefonu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kapkaç olayı geçen pazartesi günü yaşandı. Boyna Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu, hızla gelen bir kişi alıp, kaçtı. Ailenin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tespit edilen şüpheli evinde gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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